Otelin ortağı yangın faciasını anlattı: Tepkilerin ardından hesabını kapattı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı ve 238 kayıtlı misafirin bulunduğu Grand Kartal Otel'de salı gecesi 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti.

Otelin ortaklarından Ceyda Hacıbekiroğlu, facia sırasında ailesiyle birlikte otelde olduğunu belirtti. Hacıbekiroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Otel sahipleri olarak biz de oradaydık. Çocuklarımızla birlikte bunu yaşadık. Ben camı kırarak çatıya çıktım ve çocuklarımı bu şekilde çıkardım. Çıktığımda ellerim kan ve cam içindeydi. Ablamlar kızlarını dumanların arasından çıkardılar. Annem de çatıya çıkarak kurtuldu. Bizim de kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Acımız çok büyük. Herkesten hassasiyet bekliyoruz. Başımız sağ olsun"

HESABINI KAPATTI

Hacıbekiroğlu facianın yaşandığı otelde yangın merdiveni olup olmadığıyla ilgili şu yanıtı verdi:

"Yangın merdiveni var. 2 adet var. Tabi ki tahtadan değil bu yangın merdiveni! Ancak yangın ve dumanlar koridordan geldiği için odanın kapısını açamadık! Kapının altından duman geliyordu, koridora koşmak ne mümkün! Bizi ailecek bilen herkes bir cana zarar gelmesin diye her şeyi yapacağımızı bilir. Arkadaşlarımdan kurtulanlar da var. Aynı katta kaldığım kaybettiğim arkadaşım da var. Bu acı olayı birlikte yaşadığımız, etkilenen çocuklarımız da var. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun."

Açıklamaların ardından tepki gören Ceyda Hacıbekiroğlu sosyal medya hesabını kapattı.