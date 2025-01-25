Otellerine, arazi ve ayrıcalık

CHP, Bolu’daki yangın faciasında sorumluluğu sorgulanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bakanlığı dönemine mercek tuttu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Nuri Ersoy’un Temmuz 2018'de başlayan bakanlık döneminin profilini çıkardı. Bulut, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, “Tüccar zihniyetiyle” yönetildiğini kaydetti.

OTEL İÇİN ARAZİ TAHSİSİ

Bakan Ersoy hakkındaki iddialar, Bulut’un çalışmasında şöyle sıralandı:

• Grand Kartal Otel yangını sonrası, Ersoy’un şirketi ETS Tur’un otelin pazarlamasını yaptığı ortaya çıktı.

• Ersoy, Muğla Bodrum Adalıyalı Koyu’nda, Turizm Bakanlığı’na ait bir orman arazisini otel yapmak için kendi şirketine tahsis etti.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Formula 1 yarışlarının yapıldığı İstanbul Park ihalesini, “Sahte kefalet senediyle” bir holdinge verilerek 4 milyar TL’lik kamu zararı oluştuğu yönündeki iddialara sessiz kaldı.

• Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bütçesinden, Rusya pazarında faaliyet gösteren üç tur operatörüne, mayıs ayı boyunca charter uçuşlarını iptal etmemeleri karşılığında birer milyon dolar hibe etti.

‘SİZ EĞLENİN, BEN AŞI OLDUM’

• Turizm Bakanlığı'nın hazırlattığı, Türkiye'nin yaz sezonu tanıtım videosu, içeriğindeki, "Siz eğlenin, ben aşı oldum" sloganı ile büyük tartışma yarattı. Tanıtım videosu eleştiriler üzerine kısa bir süre sonra kaldırıldı.

• Bakan Ersoy'un yöneticisi ve ana hissedarı olduğu Bodrum Türkbükü’ndeki MRA Turizm ve Otel İşletmeciliği A.Ş’nin 5 yıldızlı otel projesine 2 milyar 350 milyon TL yatırım teşvik desteği verildi.

• Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın danışmanlığını yaptığı uzun metraj filme, bakanlığa bağlı Sinema Genel Müdürlüğü’nden 1 milyon TL destek sağlandı.

HESAP VERMEKTEN KAÇAN BAKANLAR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bakanlıklara sektör temsilcilerinin atandığına dikkati çeken Bulut, “Erdoğan’dan başka kimseye hesap vermedikleri için bu durum iktidar milletvekilleri arasında bile rahatsızlık yarattı” dedi. Haklarında çok sayıda iddia bulunan bakanların halka hesap vermekten kaçtığını kaydeden CHP'li Bulut, “Bir Allah’ın kulu, tek bir yetkili dahi suçun sorumluluğunu alıp istifa etmedi. Bir kişi görevden alınmadı. Ölen öldüğüyle kaldı” diye konuştu.

BAKAN’IN GEÇMİŞİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm alanındaki ticari hayatına 1991 yılında, kardeşi ile birlikte kurduğu Ersoy Turistik Servisleri (ETS) isimli şirket ile başladı. Şirketin bünyesine 1999’da Voyage Hotels Group katıldı. Ersoy, 2001’de Didim Tur’u satın aldı, 2004’te de AtlasGlobal Havayolları’nı kurdu. 2012’de kardeşiyle yollarını ayırdı, ETS Tur ve Maxx Royal markaları kendisinde kaldı. Türkiye’nin ilk cruise gemi işletmecisi oldu.

2017’de online rezervasyon platformu Booking.com’un Türkiye’de engellenmesinde rol aldı. Kendi online rezervasyon sitesini hayata geçirdi. Şirketleri kısa sürede sektörün önde gelen isimleri arasına girdi.

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MEVZUATI KENDİSİ İÇİN DEĞİŞTİRDİ

T24’ten Tolga Şardan’ın yazısına göre Bakan Ersoy 2021’de kendi oteline ruhsat verebilmek için mevzuat değişikliği yaptı. Şardan şunları yazdı:

“Bakan Ersoy’un 2021’de yani pandemi döneminde Bodrum Torba’da satın alıp yıktığı ve yeniden inşa ettiği otel projesi var. Bakan Ersoy’un firması, yeni otel için eski itfaiye raporu üzerinden yeni tesise ruhsat almak için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu. Ancak belediye bu talebe uygun yanıt vermedi. Yeni itfaiye raporu alınması şartını ortaya koydu.

Ersoy’un firmasının sıkıntısı, bakanlığın o günlerdeki özel mevzuat değişimiyle aşıldı. Yetki, belediyelerden bakanlığa alındı ve Ersoy’un firması yeni itfaiye raporu almadan Bodrum Belediyesi’nden aldığı eski işletme ruhsatıyla tesisi faaliyete geçirdi.

Ersoy, Muğla Belediyesi’nden itfaiye raporu almadan kendi bakanlığından turizm işletme ruhsatı aldı. Zira 2021’deki genelgesiyle “işletme ruhsatı için ilgili belediyeden itfaiye raporu alınır” ifadesi

Turizm Bakanlığı’nca çıkartılmıştı.”