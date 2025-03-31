Othon Cinema Kosmos’u seyirciyle buluşturuyor

Othon Cinema, yeni gösterim programında Reha Erdem’in 2009 yapımı ‘Kosmos’ filmini 6 Nisan’da Atlas Sineması’nda izleyiciyle buluşturuyor.

Reha Erdem’in de katılacağı gösterimin ardından yönetmenle söyleşi yapılacak.

Filmin konusu şöyle: Kasabaya gelen Kosmos, boğulmak üzere olan bir çocuğu kurtardığında halkın gözünde bir şifacıya dönüşür. Ancak o, sıradan biri değildir; uykudan mahrumdur, zaman zaman içindeki belirsizliği haykırır ve kimsenin haberdar olmadığı bir geçmişe sahiptir. Onun varlığı kasabada hem umut hem de huzursuzluk yaratırken, Neptün ile kurduğu alışılmadık ilişki de filmin büyüleyici atmosferini güçlendirir.