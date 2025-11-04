Otisabi, Umut Sarıkaya'yı eleştirerek Naber'den ayrıldı

Yarattığı Otis Abi çizgi karakteriyle tanınan Yılmaz Aslantürk, Umut Sarıkaya’nın tek başına çıkarttığı Naber dergisinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yılmaz Aslantürk, sosyal medya hesabından Otisabi serisinin artık Naber dergisinde yayımlanmayacağını söyledi.

Yılmaz Aslantürk Naber’den ayrılma gerekçesi olarak Umut Sarıkaya’nın Türkiye İşçi Partisi üyesi ve delegesi olmasının Sarıkaya'yı rahatsız ettiğini dile getirdi. Aslantürk, Sarıkaya’nın hakaret ve küfür dolu mesajlarından sonra kendisiyle olan dostluğunu ve ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.

Yılmaz Aslantürk Pişmiş Kelle dergisinde Otisabi başlıklı mizah yazıları yazarken derginin editörü Engin Ergönültaş'ın desteğiyle Otisabi'yi çizgi roman karakteri hâline getirerek öyküler çizmeye başladı. Kadın erkek ilişkileri üzerine kurulu çizgi öyküleri daha sonra L-Manyak ve Penguen dergilerinde de çizdi. 2007 - 2017 yılları arası Uykusuz dergisinin arka sayfasında çizmiştir. Bavul dergisinde 2019 yılına dek çizmiştir. Şubat 2024'ten beri Umut Sarıkaya'nın çıkardığı Naber dergisinin arka sayfasında Otisabi’yi çiziyordu.