'Otizm derneğinde istismar’ davası yine ertelendi

İzmir’de ODER Otizm Derneği'nde 2018 yılında yaşanan cinsel istismar skandalıyla ilgili davanın yedinci duruşması, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savcı mütalaasını verirken, sanık tarafı süre talep etti. Duruşma 9 Eylül 2024’e ertelendi.

İzmir'de faaliyet gösteren ODER Otizm Derneği'nde 2018 yılında meydana gelen cinsel istismar skandalıyla ilgili davanın yedinci duruşması, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada savcı mütalaasını sundu, ancak sanık müdafi ek süre talebinde bulundu. Davacı avukatları ise değerlendirmelerini bir sonraki duruşmada yapacaklarını belirtti.

Sanık U.E.'nin tutukluluk halinin devam ettiği davada, mahkeme heyeti, yeni delillerin değerlendirilmesi ve savunma tarafının süre talebinin ardından duruşmayı erteledi. Bir sonraki duruşma, 9 Eylül 2024 saat 13:30'da gerçekleşecek.

AİLELERİN VE HALKIN TEPKİSİ

Davanın seyri, kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. ODER Otizm Derneği'ndeki olay, ailelerin ve otizmli çocukların güvenliği konusundaki endişelerini artırmış durumda. Mahkemenin vereceği karar, büyük önem taşıyor.

GELECEK DURUŞMA BEKLENİYOR

Duruşmanın 9 Eylül 2024 tarihine ertelenmesiyle, davanın tarafları ve kamuoyu bir sonraki oturumda mahkemenin vereceği kararı merakla beklemekte. Savunma tarafının yapacağı değerlendirmeler ve sunulacak yeni deliller, davanın seyrini belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

ODER Otizm Derneği'nde 2018 yılında yaşanan olay, bir otizmli çocuğun annesinin dersten dönen çocuğunun vücudunda morluklar fark etmesiyle başlamıştı. Şiddet uygulandığından şüphelenen anne, çocuğunun çantasına ses kayıt cihazı koyarak istismarı kanıtlayan konuşmaları kaydetmişti. Öğretmen U.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi ve hakkında “nitelikli cinsel istismar” suçundan dava açılmıştı. İlk mahkemede 30 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası, Yargıtay tarafından bozuldu ve dosya mahkemeye geri gönderilmişti.