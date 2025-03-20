Otizm Meclisi, TBMM'ye gidecek

Türkiye’de 1,5 milyon otizmli birey ve sosyal hayat içinde yaşanan sorunlardan etkilenen 5,5 milyon aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor.

Eğitim, sağlık, sosyal gibi çok sayıda haktan yararlanırken engellerle karşı karşıya kalan otizmli bireylerin aileleri, devlet desteğinin yetersizliği nedeniyle hem maddi hem manevi olarak yıpranıyor.

Türkiye Otizm Meclisi 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde ülke genelinde çeşitli illerde etkinlikler düzenleyecek ve sorunlara dikkat çekecek.

TBMM Başkanlığı'na bir ziyarette bulunacak olan Türkiye Otizm Meclisi üyeleri, otizm konusundaki taleplerini iletecek.