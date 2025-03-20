Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Otizm Meclisi, TBMM'ye gidecek

Güncel
  • 20.03.2025 10:55
  • Giriş: 20.03.2025 10:55
  • Güncelleme: 20.03.2025 10:57
Kaynak: Haber Merkezi
Otizm Meclisi, TBMM'ye gidecek
Fotoğraf: Otizm Meclisi

Türkiye’de 1,5 milyon otizmli birey ve sosyal hayat içinde yaşanan sorunlardan etkilenen 5,5 milyon aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor.

Eğitim, sağlık, sosyal gibi çok sayıda haktan yararlanırken engellerle karşı karşıya kalan otizmli bireylerin aileleri, devlet desteğinin yetersizliği nedeniyle hem maddi hem manevi olarak yıpranıyor.

Türkiye Otizm Meclisi 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde ülke genelinde çeşitli illerde etkinlikler düzenleyecek ve sorunlara dikkat çekecek.

TBMM Başkanlığı'na bir ziyarette bulunacak olan Türkiye Otizm Meclisi üyeleri, otizm konusundaki taleplerini iletecek.

BirGün'e Abone Ol