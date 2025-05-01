Otizm merkezinde ölümcül ihmal!

Sakarya Arifiye’deki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Fatma-Hamit Atay Otizm, Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan yüzde 88 otizmli Abdülkerim Muski (35), iddialara göre kurumdaki bakımsızlık, kötü hijyen ve ilgisizlik nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Zatürre teşhisi konulan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan Musti’nin entübe edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Anne Leyla Musti ‘‘Bize hangi hastaneye götürüldüğü bilgisi dahi verilmedi, e-nabız’dan bakarak nerede olduğunu bulduk. Çocuklarımızı sağ veriyoruz ölüsünü almak istemiyoruz. Kime güveneceğiz?’’ diye sordu.

DURUMU KRİTİK

İddiaya göre, İstanbul Maltepe’de yaşayan Musti ailesi, Sakarya’daki merkezde yatılı kalan çocuklarının durumunu hafta sonu acile kaldırılmasıyla öğrendi. Anne Leyla Musti, oğlunun durumunun kötü olduğunu ve 4 gündür yoğun bakımda entübe halde olduğunu söyledi. Oğlunun 2 yıldır bu merkezde olduğunu anlatan anne Musti ‘‘İlk yıl İstanbul’dan buraya taşınmıştık. Haftada iki üç gün oğlumu eve getiriyordum. Eşim beyin kanaması geçirdi ve engelli, bu nedenle tekrar diğer oğlumun yanına taşınmak zorunda kaldım. 4 ay önceden ciddi kiloy kaybetmeye başladı’’ diyerek süreci anlattı. Oğlunun iki kez zatürre atlattığını bu nedenle kilo vermesiyle daha da endişelendiğini anlatan anne Musti, şöyle devam etti: ‘‘Üçüncü zatürreyi bu zayıflıkla kaldıramaz diyordum. Cumartesi gecesi saat 01.00’de acile gitmişler. Beni sabah 7.00 gibi aradılar ve ‘Acildeyiz. Yatırırlarsa size haber veririz’ dediler. Sonra okulu aradım, kimse açmadı. Diğer oğlum e-Nabız’dan girip baktığıda gece önce Sapanca’da bir hastaneye ardından Sakarya Eğitim ve Araştırmaya getirildiğini gördük. Hemen yola çıktık, yoldayken de sürekli kurumu aradım ancak ulaşamadım. Oğlum yoğun bakıma alınmıştı. Ciğerde ciddi şekilde su, iltihap, enfeksiyon varmış. Bu nedenle ameliyat da yapamıyorlar. Cihazlara bağlı. Zamanında müdahele edilseydi böyle olmazdı.’’

HİJYEN DE SORUNLUYDU

Kurumda hijyen sorunu olduğunu da öne süren anne Musti ‘‘Oğlum bakımsızlıktan bu hale gelmiş. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Kurumdaki diğer çocuklara ses olmak istiyorum. Çok öfkeliyim. 4 gündür ne bir bir müdür ne bir görevli aradı’’ dedi. Anne şöyle devam etti: ‘‘Özel kurumlar da kötü. Devlete güvendik, buraya verdik. Sorumlular cezalandırılsın. Kurumdaki yetkililer müdüründen, sağlıkçısına, personelinden, temizlikçisine kimse görevini yapmıyor. Çok ciddi bir ihmal söz konusu. Kurum görevlilere görevlerini yapmadılar. Biz çocuklarımızı bu kurumlara, devlete güvenerek veriyoruz, cenazesini almak istemiyoruz.’’

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BU KAÇINCI VAKA?

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Sarah Başar, yaşanan olayın takipçisi olduklarını söyledi. Başar, bu tür merkezlerin yeteri kadar denetlenmediğine dikkat çekerek, şunları kaydetti: ‘‘Neredeyse her gün otizmli bireylere yönelik bir darp, bir ihmal vakası duymaya başladık. Denetim yok, bu kurumlarda çalışanların yeterlilikleri yok. Bakanlık tarafından bir yatırım yapılmıyor. Özellikle yetişkin yaş bireylerde aile nasıl baş edeceğini bimiyor ve bu tip kurumlardan yararlanmak zorunda kalıyor. Bu bir değil, iki değil, kaçıncı vaka? Artık yeter.’’