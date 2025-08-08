Otizmde rapor çilesi bitmiyor

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Türkiye’de otizm spektrum bozukluğu tanısı alan çocukların ailelerinin yaşadığı ‘Engell Sağlık Kurulu Raporu’ çilesini ve Sağlık Bakanlığı’nın bilim dışı "Alternatif Tıp Yöntemleri"ni bir seçenek olarak sunmasına tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na yönelttiği soru önergesinde, bu konulardaki acil çözüm önerilerini dile getiren Pala, mevcut sağlık sisteminin otizmli çocukların ve ailelerinin yükünü artırdığını söyledi.