Otizmli anaokulu öğrencisine ayrımcılığa soruşturma

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisinde otizmli çocuğun öğretmenlerince dışlanmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul'da otizmli bir anaokulu öğrencisi, mezuniyet töreninde ayrımcılığa uğradı.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Basında ve sosyal medya platformlarında yer alan, bir eğitim kurumumuzda yaşandığı iddia edilen, otizmli bir anaokulu öğrencisinin mezuniyet töreninde öğretmenleri tarafından dışlandığına dair iddialar üzerine Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Konu, hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir."