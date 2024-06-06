Otizmli anaokulu öğrencisine ayrımcılık: Mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı!

İstanbul'da otizmli bir anaokulu öğrencisi, mezuniyet töreninde ayrımcılığa uğrayarak arkadaşlarından uzakta ailesiyle yalnız başına kutlama yaptı. Anne Ezgi Desovalı, yaşananlara tepki göstererek, "Bıktım artık başkalaştırılmaktan… Artık dayanamıyorum yok sayılmasına özel çocukların" dedi.

İstanbul'da otizmli bir anaokulu öğrencisi, mezuniyet töreninde ayrımcılığa uğradı.

Otizmli öğrencinin annesi Ezgi Desovalı, sosyal medya hesabından, oğlu Asil'in arkadaşlarından uzakta sadece ailesiyle yalnız başına kutlama yaptığı görüntüleri paylaştı.

Videoda gösteriye alınmayan otizmli çocuğun arkadaşlarından uzakta ailesiyle yalnız başına kutlama yaptığı görüldü.

Oğlu Asil Ahmet Kurt'un anaokulu kaynaştırma öğrencisi olduğunu belirten anne Desovalı, "Öğretmenleri tarafından mezuniyet töreninde her gün oğlumun kaynaşmasının ona faydasını izlerken bugünkü mezuniyet ile yıkıma uğradım" dedi.

Desovalı, "Farkettiğim anda Asil için gururlanıp ağlarken, yaşadığım hayal kırıklığıyla, mutluluk gözyaşlarım bir anda donakalmamla sonuçlandı. Bıktım artık başkalaştırılmaktan… Artık dayanamıyorum yok sayılmasına özel çocukların" tepkisini gösterdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör 𝐸𝒵𝒢𝐼̇ 𝒟𝐸𝒮𝒪𝒱𝒜𝐿𝐼 (@ezgidesovali)'in paylaştığı bir gönderi

Ezgi Desovalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Değerli arkadaşlarım, Şimdi sizlerden canım oğlum için destek bekliyorum. Ve bilin ki sadece özet geçiyorum.

Oğlum Asil Ahmet Kurt anaokulu kaynaştırma öğrencisidir. Bugüne kadar önce devlet tarafından kaydının düştüğü okulda sorun yaşandı. Ağladım içime attım sustum.

Okul değiştirdik. Mevcut okulda kaynaştırma olarak gideceği saatleri kendileri belirlediler. Zaman içinde kahvaltı saatine (1 saat) çekildi yemediği biline biline. Sürekli alttan aldık ki beni tanıyan bilir çok sabırlıyım.

Ne istedilerse yaptık. Oğlumu bir birey olarak görmeyi bırakın, hiçbir materyal vb istenmedi bile ki alalım. Sonra yine sınıfı öğleye kaydırıldı. Şimdi olacak derken her gün oğlumun kaynaşmasının ona faydasını izlerken bugün ki mezuniyet ile yıkıma uğradım. Ki oğlumun yaş olarak son şansı ve artık ilkokula ( rehabiiltasyon tarafından karar verilen okula) devam etmek zorunda. Tüm sene savaş verdik oğlum kaynaşabilsin diye.

Bugün mutlu mutlu mezuniyetine gittik. Ancak anladım ki tüm sene oğlumun ismi bile öğrenilememiş. Farkettiğim anda Asil için gururlanıp ağlarken, yaşadığım hayal kırıklığıyla, mutluluk gözyaşlarım bir anda donakalmamla sonuçlandı. Bıktım artık başkalaştırılmaktan… Artık dayanamıyorum yok sayılmasına özel çocukların..."