Otizmli bireyler ‘eksik’ değil

Haber Merkezi

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen otizm spektrum bozukluğuna dair farkındalık yaratmak amacıyla anılıyor. Türkiye’de 750 bin civarı otizmli birey olduğu tahmin edilirken, her yıl 2 Nisan’da toplumu daha duyarlı ve kabul edici hale amacıyla çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenleniyor.

Bu yıl Türkiye Otizm Meclisi (TOM) otizm farkındalık filmi yayınladı. Farkındalık filminin paylaşılmasıyla TOM’un Nisan ayı kampanyası başladı. Filmde Otizmli bireylerin eşit vatandaşlık hakları vurgulanıyor. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, çalışma yaşamında ve adalete erişimde otizmli bireylerin hâlâ ayrımcılık yaşadığı ifade ediliyor. Haklar uygulanmadığında aslında 2 Nisan’da yayınlanan farkındalık mesajlarının içi boş temennilere dönüştüğüne vurgu yapılıyor.

Türkiye Otizm Meclisi tarafından yapılan açıklamada, “Meclisimiz, otizmli bireylerin haklarının hayata geçirilmesi ve Otizm Eylem Planı’nın uygulanması için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ülkemizde otizmli bireylerin hakları Anayasa, kanunlar ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Ancak uygulamada, otizmli bireyler ve aileleri yaygın hak ihlalleri ve ayrımcılık ile karşı karşıyadır. Bu durumun en büyük nedenleri denetim eksikliği ve cezasızlıktır. Bu ihlallerin sona erdirilmesi için acilen somut adımlar atılması gerekmektedir. Bunu sağlamak için çalışan TOM, bir gün değil her gün mücadele felsefesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir” denildi. Bu yıl “Otizm 365 Gün Bizimle” başlıklı kampanya başlattıklarını duyuran TOM, “Kampanyamız, yıla yayılacak. Sosyal medya paylaşımları ve basın röportajları, Türkiye genelinde derneklerimizin gerçekleştireceği çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek” ifadeleri kullanıldı.

FARKINDALIK ÖNEMLİ

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği de, otizmin eksiklik değil, farklılık olduğu ve eksik olanın ‘destek’ olduğunu vurgulandı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Otizmliler, eğitime erişmekte, ulaşımda, sağlık hizmeti almakta, toplum hayatında, istihdamda desteklenmelidir. Otizmli bireylerin kaynaştırma eğitimi alabilmesi için yeterli destek sağlanmıyor. Bireysel eğitim planı ve özel eğitim öğretmeni olmadan eşit eğitim hakkı sağlanamaz. Otizmli bireyler için her hastanede Acil Müdahale Birimi oluşturulması bir ihtiyaçtır. Otizm farkındalığı olan personel yetiştirilmelidir. Terapiler ve destek hizmetleri sosyal güvence altına alınmalıdır. Otizmlilerin bakım merkezleri güvenli, eğitim ve sporda destekleyici olmalıdır. Merkezler sıkı denetlenmeli, personel eğitilmeli, ihmal ve kötü muameleye önlem olarak aile katılımı sağlanmalıdır. İşverenler, otizmli bireylerin verimli çalışamayacağını düşünüyor. Oysa otizmliler, detay odaklı, analitik düşünen ve yüksek odaklanma becerilerine sahip olabilirler” denildi.