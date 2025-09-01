Otizmli çocuklara uyuşturucu verildi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde akademisyen Dr. Demet Deniz Keyvanklı boşanma aşamasında olduğu erkek, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nde akademisyen Doç. Dr. Onur D.’yi senelerce kendisine psikolojik şiddet uygulamakla ve otizmli 4 yaşındaki ikiz çocuklarına uyuşturucu madde vermekle suçladı. Çocukların tahlil sonuçlarında uyuşturucu madde bulunsa da sürecin çok ağır işletilmesi sebebiyle Keyvanklı, çocuklarının ve kendisinin can güvenliğinden endişe ediyor.

KAYITLARI MANİPÜLE ETTİ

Keyvanklı, Onur D. ile 2017 senesinde evlendi. 42 yaşında gebe kaldı fakat riskli bir gebelikti. İddiaya göre 2 haftada bir doktor kontrolüne gitmesi gerektiği halde Onur D. kontrollere götürmek istemedi. “Git, gel çok benzin harcıyoruz, arabanın lastikleri eskiyor” dedi. Keyvanklı’nın bu konuya tepki gösterdiği anları D. ses kaydı alarak boşanma aşamasında mahkemeye sundu. Keyvanklı’nın akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia eden dilekçeler yazdı. Keyvanklı suç duyurusunda bulundu, Ankara jandarma kriminal laboratuvarı tarafından yapılan incelemede kayıtların manipüle edildiği belirlendi.

Keyvanklı’nın hamileliğinde alınan kayıtların davası çocuklar üç yaşına geldiğinde ancak görülmeye başlandı. Ama bu sefer de “Deniz bebeklerimize zarar verecekti, kanıtlamak için kayıt aldım” diyen Onur D. beraat etti. Kayıtların kanıt niteliği taşımadığını, üzerinde oynanmış olduğunu söyleyen Keyvanklı ise istinafa başvurdu.

D. ve Keyvanklı’nın boşanma davaları 4 senedir sürüyor. Bu süreçte ikiz çocuklara atipik otizim tanısı konuldu. Mahkeme tanı nedeniyle babanın anne refakatinde çocukları görmesini uygun gördü. Keyvanklı yaklaşık bir sene çocuklarına refakat etti. Refakati sırasında D.’nin çocukları yer yer tehlikeli durumlara soktuğunu gözlemlediğini öne sürdü.

D. bir süre sonra mahkeme kararıyla çocukları anne refakati olmadan görmeye başladı. İddiaya göre babaları çocuklarla her görüştüğünde çocuklar eve sersem bir şekilde dönüyordu. Şüphelenen Keyvanklı eve uyuşturucu test kiti aldı. 1 Şubat günü kızları D.’den ayrılıp eve geldiğinde giderek artan öfkeli davranışlar sergilemeye başladı. Keyvanklı hızlıca test yaptı. Pozitif çıkan sonuç üzerine hemen karakola gitti. Karakoldan polis eşliğinde hastaneye sevk edildiler ve test tekrarlandı. Test sonucunda çocukların çok yüksek dozda anfetamin ve ekstaziye maruz kaldığı tespit edildi. Normal şartlarda vücutta 0-500 arası olması gereken değer 3000 birimdi. Bu doz çocukları öldürebilirdi. Bunun üzerine karakola tekrar gittiler. Aile mahkemesi yalnızca 10 günlük geçici bir uzaklaştırma verdi, üstelik bu uzaklaştırma kararı çocukları kapsamıyordu. Ardından Keyvanklı narkotik savcılığına başvurdu, çocukları için de uzaklaştırma talep etti. Savcılık, yapılan test sonucunun bir uzman tarafından ivedilikle değerlendirilmesini talep etti. Savcılığın istediği uzman raporu hazır olduğu halde aylarca kendilerine ulaştırılmadı. Keyvanklı yaklaşık 4 ay sonra kendi çabasıyla raporu alıp savcılığa teslim etti. Pozitif çıkan ilk testin doğrulanması için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi gereken ‘şahit numune’ ancak bu Haziranda gönderildi. Bu süreçte uzun süreli uzaklaştırma kararları çıkarılmadı, Keyvanklı defalarca talepte bulunmak zorunda kaldı. Tüm tahlil evraklarına rağmen, suç şüphesi sürdüğü halde babaya çocuklar ile görüşme hakkı verildi. Keyvanklı itiraz ettiğinde görüşme hakkı kaldırılıp sonra tekrar veriliyordu. Görüşmelerin çocuk görüşme merkezinde bir uzman eşliğinde yapılacağı söylendi. Lakin Keyvanklı bunun yeterli olmadığını öne sürdü. Çünkü baba ile kurulan ilişki sadece zaman ve mekân yönünden kısıtlanmış ve görüşmeye bir kişi daha eklenmişti. Ama hâlâ karşılıklı etkileşime açıktı. Bu durumda D. ‘’Ben yapmadım Deniz yapmış’’ diyecekti. Keyvanklı can havliyle yakarışını kurumların duymadığını, adli tıp kurumuna yollanan doğrulama testlerinin sonucunun hâlâ gelmediğini öne sürdü.

7. KEZ İNCELENECEK

Dört yaşındaki kızlarının hayatı bu gidemeyen, gelemeyen evraklara bağlı… Keyvanklı artık sesi duyulsun istiyor. Mahkemeden babanın değil çocukların can güvenliğini öncelemesini bekliyor. Onur D.’nin talebiyle Keyvanklı’nın evine 6 kere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sosyal incelemeci gönderildi. 6 rapor da Keyvanklı’nın lehine sonuçlandı fakat şimdi 7. kez gelecekler.

BirGün’ün ulaştığı belgelere göre sosyal inceleme raporlarının tamamında çocukların velayetinin annede kalması gerektiği, çocukların anneyle ilişkisinin düzgün olduğu vurgulandı.

Keyvanklı’nın Onur D.’nin çocuklarına uyuşturucu verdiğine dair şikayetinin ardından ifade veren D. ise annenin çocuklara uyuşturucu vererek kendisine iftira attığını iddia etti. Öte yandan D., Keyvanklı’nın birçok psikolojik hastalığının olduğunu, çocukların ondan alınması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme Keyvanklı’nın heyete çıkarılarak sağlık raporu almasını talep etti. Heyet raporunda Keyvanklı’nın sağlıklı olduğu ortaya çıktı.