Otizmli çocuklara yüksek dozda ilaç

Akademisyen Dr. Demet Deniz Keyvanklı’nın çocuklarına uyuşturucu madde verildiğini önü sürdüğü olayda adli tıp raporu çıktı.

BirGün’ün gündeme getirdiği skandal olayda Doç. Dr. Onur D.’nin 4 yaşındaki otizmli ikiz çocuklarına uyuşturucu madde verdiği iddia edilmişti.

Ankara Adli Kurumu tarafından 3 Eylül’de düzenlenen rapora göre ikiz çocukların idrarında yüksek dozda antipsikotik madde tespit edildi. Tespit edilen antipsikotik maddenin olduğu ilaçların genellikle şizofreni, bipolar bozukluk, akut psikoz ve alkol yoksunluğu vs. gibi durumlarda kullanıldığı görüldü.

CANLARI HİÇE SAYILDI

Raporda, uzmanlara göre 4 yaşındaki çocuklara reçete edilemeyecek olan antipsikotik ilaçlara rastlanması çocukların canının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.

Anne Keyvanklı ise 3 Eylül’de çıkan raporun dosyaya 12 Eylül’de eklenmesine isyan etti. Keyvanklı, “Yavaş işletilen süreçler çocuklarımın can güvenliğini tehlikeye atıyor” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise davaya müdahil olma talebinde bulundu.

Öte yandan Onur D. BirGün’ün gündeme taşıdığı habere dair yayın yasağı talep etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede Onur D.’nin kişilik haklarının ihlal edildiği iddia edildi.

***

NE OLMUŞTU?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde akademisyen Dr. Demet Deniz Keyvanklı boşanma aşamasında olduğu erkek, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nde akademisyen Doç. Dr. Onur D.’yi senelerce kendisine psikolojik şiddet uygulamakla ve otizmli 4 yaşındaki ikiz çocuklarına uyuşturucu madde vermekle suçladı. Çocukların tahlil sonuçlarında uyuşturucu madde bulundu fakat suç şüphesi sürdüğü halde babaya çocuklar ile görüşme hakkı verildi. Keyvanklı’nın itirazları üzerine kısa süreli uzaklaştırma kararları verilse de yeterli önlem alınmadı.