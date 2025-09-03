Otizmli öğrenciler eğitimden mahrum

Ada Sude ATAK

Otizmli çocuklar her yıl olduğu gibi 2025-26 eğitim yılı başlangıcında da birçok problemle karşılaştı. Türkiye’de bulunan 700 bin otizmli çocuktan yalnızca 44 bini nitelikli eğitime erişirken birçoğu yaşıtlarıyla eşit düzeyde ve nitelikte öğrenim göremiyor. Bunun son örneği ise Mersin’de bulunan Toroslar Çankaya Özel Eğitim Meslek Okulu’nda yaşandı. Türkiye Otizm Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Özel Eğitim Meslek Okulu müdürü 2024-25 eğitim öğretim yılı boyunca mevzuata aykırı birçok uygulamaya imza attı.

Bu uygulamalardan en dikkat çekeni ise okul yönetiminin kayıt yaptırmak isteyen otizmli öğrenci velisine, otizm sınıfımız yok ya da kontenjan dolu denilerek kaydını yapmaması oldu. Otizmli öğrencileri kabul etmeyen okul müdürünün bu hafta görevinden alındığı öğrenildi.

Türkiye Otizm Meclisi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Eğitim Mesleki Okulu’nda yaşanan idareci keyfiyeti ile Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve eklerinin ihlali yoluyla yaşanılan eğitim hakkı gaspı ne yazık ki ilk değil. Okulların açılacağı şu günlerde otizmli bireyler ve aileleri olarak dün olduğu gibi bugün de eğitim haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı bir kez daha vurguluyoruz”

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Sedef Erken konuya ilişkin BirGün’e şu değerlendirmelerde bulundu: “MEB’e bağlı okullarda çalışan kimi eğitimcilerin ve yöneticilerin yaklaşımları bizim çocuklarımızın hiçbir şey öğrenemeyeceği yönünde. MEB bir türlü bu zihniyet sorununu çözemiyor. Bu kişilerle ilgili savcılıklara başvurduğumuzda maalesef yeterli soruşturma açılmıyor. Okula giden müfettiş iddialar sübuta ermemiştir diyor ve dosyayı kapatıyor. Bu dosyalar örtbas ediliyor. Hiçbiri ceza almıyor, cezasızlık da bu zihniyetteki kişilerin çocuklarımızın eğitim hakkını ihlal etmesini doğuruyor”

Sedef sözlerine şöyle devam etti: ”Biz bu iddialarda bulunduğumuzda bakanlık bunları inkâr ediyor. Sanki münferit bazı konulardan bahsediyormuşuz gibi algılanıyor. Bugün herhangi bir gelişmiş ülkede kaç otizmli çocuğun üniversiteye gidebildiğine, kaçının istihdama katılabildiğine ve Türkiye’deki duruma bakarsanız zaten tablo açıkça ortada.”