Otizmli öğrenciyi merdivenden iten müdür 5 Aralık’ta yargılanacak

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde otizmli bir öğrencinin okul müdürü tarafından merdivenden itilmesiyle ilgili davanın tarihi netleşti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, müdür, “kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama” suçlamasıyla 5 Aralık 2025’te hâkim karşısına çıkacak.

Olay, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla büyük tepki topladı. Şüpheli müdür tutuklandı.

BİRGÜN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 13 yaşındaki otizmli öğrenci B.U.U., Refik Pınar Ortaokulu Müdürü Bekir Güçlü tarafından merdivenlerden itildi. Olay okuldaki kameralara yansıdı. Aile, müdürün ilk yardım yapmadığını, ambulans çağırmadığını ve çocuğun kendi başına eve dönmek zorunda kaldığını iddia etti.

Olay 5 Kasım Çarşamba günü Refik Pınar Ortaokulu’nda yaşandı. Matematik öğretmeninin sınıfta bulunmayan öğrencileri çağırmak için gönderdiği B.U.U., merdivenlerden inerken okul müdürü Bekir Güçlü ile karşılaştı. Anne Derya Yavuz, müdürün hiçbir konuşma olmadan çocuğunu merdivenlerden ittiğini söyledi.

Çocuğunun eve kendi imkânlarıyla geldiğini belirten Yavuz, “Üstü başı toz içindeydi. Kolunu tutuyordu, kafasını tutuyordu. Ne olduğunu sordum, ‘Müdür beni merdivenlerden itti’ dedi. Müdür ne ambulans çağırdı ne ilk yardım yaptı. Duyduğumda hemen müdürü aradım, telefonu açmadı” dedi.

Ertesi gün görüntüleri izlediğini ve kayıt altına aldığını aktaran Yavuz, “Okula gittim, görüntüleri görmek istediğimi söyledim. İzledikten sonra jandarmayı çağırdım. Olayı bu şekilde öğrendim ve şikâyetçi oldum” şeklinde konuştu.