Otizmlilere rapor engeli!

Devlet hastanelerinde randevu bulmak her servis için neredeyse imkânsız hale geldi. Yurttaşlar muayene randevusu alamazken, sağlık kurulu raporu almak içinde hastanelerden randevu bulunamıyor. Bu durumda en büyük sorun yaşayanların başında da otizmliler geliyor. Aileler, "Her seferinde ailelerin çocuğunun otizmli olmasını ispat etmesi gerekiyor. Hiçbir ülkede böyle bir şey yok. Bu raporların süresiz veya 5 ila 10 yıllık olması lazım" dedi.

Otizmli çocukların terapi, özel eğitim ve destek hizmetleri alabilmesi için hastanelerin sağlık kurullarından rapor almaları gerekiyor. Bu raporlar her yıl veya iki yılda bir yenilenmek zorunda ancak son dönemde aileler çocuklarına rapor almak için kamu hastanelerinde randevu bulamıyor.

RANDEVULAR DOLU

Randevu sorunu özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde daha fazla yaşanıyor. Aileler haftalarca sistemde randevu aramasına rağmen sürekli “dolu” uyarısıyla karşılaştıkları için bu duruma tepkili. Aileler zaten eğitim, bakım veya destek hizmetlerine erişme konusunda yaşadıkları mağduriyetlere bir de rapor randevusunun eklendiğini belirtiyor.

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği, rapor alma konusunda zaman olarak sıkışan ailelerin başka illerden randevu aldığını açıkladı. Türkiye Otizm Meclisi de Sağlık Bakanlığı’na resmi dilekçe ile başvuru yaparak mevcut raporların sürelerinin tekrar uzatılmasını talep ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 30 Haziran’da süresi dolacak raporlar için henüz resmi bir uzatma açıklanmadığı, binlerce çocuk ve ailesinin, desteklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

RAPOR SÜRESİ UZAMALI

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Avukat Sedef Erken “Randevu alamama sorunu büyük kentler başta olmak üzere tüm Türkiye’de yaşanıyor. 182’yi aradığımızda hiçbir yerden randevu bulamıyoruz. İstanbul’da bize başka şehirlerden randevu almamız tavsiye ediliyor. Bu raporların süresi dolduğunda tekrar rapor alınana kadar tüm sosyal destekler kesiliyor. Otizmli çocukların zaten uzun süre desteklere ihtiyacı olacağı belli bir durum. Her seferinde ailelerin çocuğunun otizmli olmasını ispat etmesi gerekiyor. Hiçbir ülkede böyle bir şey yok. Bu raporların süresiz veya 5 ila 10 yıllık olması lazım. 1, 2 yıllık raporlar tam bir çile ve mağduriyet yaratıyor. Ayrıca hastanelere ekstra bir yoğunluk yaratılıyor. Doktorlar, çocuğa her seferinde baştan tanı koyar gibi bir daha bakıyorlar. Çok uzun süredir bu rapor sorunu var, biz bu sorunu bir türlü aşamıyoruz. Rapor çilesinden bıktık” dedi.

Avukat Sedef Erken

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı

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RAPOR İÇİN BAŞKA İLE GİTMEK ZORUNDA KALAN AİLELER VAR

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği tarafından yapılan açıklamada da, “Ekonomik şartların zorlu olduğu bir dönemde, gelişimsel hassasiyetleri yüksek olan otizmlilerle bu gidiş dönüşleri sağlamak ve onları uzun süreler sırasında bekletilmesi hem onların ruh sağlığını hem de ailelerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Rapor alma sorununun ikametlere en yakın sağlık kuruluşunda yapılabileceği günlerin umuduyla beklerken bir de başka bir şehre rapor almak için gitmeye çalışmak zorunda kalmak aileler için olacak iş değil” denildi. Dernek çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

• Verilen raporlar en az 5 yıl geçerli olacak şekilde hazırlanmalı.

• Randevusuz başvuru saatleri tanımlanmalı.

• Süreçler ilçe bazında izlenip şeffaf olarak raporlanmalı.