ÖTK adaylarına engel

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi'nde 34 kulüp ve topluluğun yönetim kurullarının feshedilmesinin ardından bir engelleme de Öğrenci Temsilciliği Kurulu’na (ÖTK) geldi. Üniversitede önceki gün başlayan ÖTK seçimleri öncesinde kayyum yönetim, seçimlerden hemen önce herhangi bir gerekçe göstermeden 10’a yakın adayı listeden çıkardı.

Öğrenciler yönetimden bilgi almak istediklerinde ise 26 Şubat’ta haklarında soruşturma başlatıldığını öğrendi. Kısa süre önce kayyum yönetim ÖTK yönergesine aday olma şartlarına ilişkin ‘hakkında yürütülen bir disiplin soruşturması olmamak’ ibaresini eklemişti.