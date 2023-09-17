Otluk alanda çıkan yangın çadır ve konteynerlere sıçramadan söndürüldü

Adıyaman’da, otluk alanda meydana gelen yangın, depremzedelerin çadır ve konteynerlerine sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’nde bulunan otluk bir alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü.

Yangının depremzedelere ait çadır ve konteynırlara sıçrama ihtimali vatandaşları korkuturken yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.