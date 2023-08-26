Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde boş arazideki otluk alanda çıkan yangında 10 dönümlük alan zarar görürken, alevler yurt binasına sıçramadan söndürüldü.

Olay, Musalla Mahallesinde meydana geldi. Boş arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin hızla yayılması üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, alevlerin yurt binasına sıçraması son anda engellendi.

Yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.