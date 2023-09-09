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Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 16:42
  • Giriş: 09.09.2023 16:42
  • Güncelleme: 09.09.2023 16:43
Kaynak: İHA
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Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da kaynak yaparken sıçrayan kıvılcım yangına sebep oldu.

Yangın, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi’ndeki eski altınşehir evlerinin karşısında bulunan alanda çıktı. Kaynak yaparken sıçrayan kıvılcım otluk alanda yangın çıkardı.

Otluk alanda ki yangın kısa sürede büyüyerek, Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Binanın yan tarafında bulunan ağaçlık alana ilerledi.

Olay yerine Adıyaman Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışması başladı. 

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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