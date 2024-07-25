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Otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 25.07.2024 22:41
  • Giriş: 25.07.2024 22:41
  • Güncelleme: 25.07.2024 22:41
Kaynak: İHA
Otluk alandaki yangın büyümeden söndürüldü

Karabük’ün Eflani ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Ulugeçit köyü mevkiinde meydana geldi. Otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, ilk müdahaleyi de yine köylüler yaptı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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