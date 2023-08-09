Otluk alanı ateşe verip kaçtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iddiaya göre bir şahıs, otluk alanı yakarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Güncel 09.08.2023 18:31 Giriş: 09.08.2023 18:31

Güncelleme: 09.08.2023 18:33 Kaynak: iHA

A- A A+

İHA