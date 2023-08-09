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Otluk alanı ateşe verip kaçtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iddiaya göre bir şahıs, otluk alanı yakarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Güncel
  • 09.08.2023 18:31
  • Giriş: 09.08.2023 18:31
  • Güncelleme: 09.08.2023 18:33
Kaynak: iHA
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Otluk alanı ateşe verip kaçtı
İHA

Darıca ilçesi Yelken Kaya Caddesi Boran Sokak'ta bulunan otluk alanda yangın meydana geldi.

İddiaya göre, bir şahıs otluk alanı yakıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. 

Yaklaşık 500 metrekarelik alan yanarken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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