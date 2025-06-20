Otlukta çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)-BURSA'da otlukta çıkan yangın, park halinde hafif ticari araç ile kamyonete sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otlukta çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, park halinde bulunan hafif ticari araç ile kamyonete sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 2 aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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