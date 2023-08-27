Oto aksesuarcıda otomobilin yakıt deposu alev aldı: 2 yaralı

Diyarbakır'da bir oto aksesuarcıda otomobilin yakıt deposu, işlem yapıldığı sırada alev aldı. İş yerine de sıçrayan yangında, 2 kişi yaralandı.

Yenişehir ilçesi Akkoyunlu 3'üncü Sokak’taki bir oto aksesuarcıya getirilen otomobilin yakıt deposu, öğleden sonra işlem yapıldığı sırada alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerine sıçradı.

Yangında 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yeri ve işlem yapılan otomobilin zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.