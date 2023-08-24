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Oto galeri yangınında 400 motosiklet küle döndü

Hindistan’da bir oto galeride çıkan yangında 400 motosiklet küle döndü.

Ajans Haberleri
  • 24.08.2023 23:12
  • Giriş: 24.08.2023 23:12
  • Güncelleme: 24.08.2023 23:12
Kaynak: İHA
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Oto galeri yangınında 400 motosiklet küle döndü



Andra Pradeş eyaletinde yer alan Vijayawada kentindeki bir oto galeride yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, bir buçuk saatte kontrol altına alınan yangında galeride bulunan bin motosikletten 400’ünün kullanılamaz hale geldiğini belirtti.
Yangının, elektrikli motosikletlerin şarj edildiği sırada kısa devre nedeniyle çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

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