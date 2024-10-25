Otobüs aktarmalı YHT taşımacılığına bir il daha dahil oldu

Yüksek hızlı tren (YHT) bağlantılı kombine taşımacılığa Tokat da dahil oldu.

Hızlı tren, Ankara–Eskişehir, Ankara-İstanbul, Eskişehir-İstanbul, Ankara–Konya, Ankara-Karaman, Ankara-Sivas, Sivas-İstanbul, Karaman-İstanbul, Konya-İstanbul olmak üzere 9 şehirde doğrudan yaşanırken 11 şehre ise tren ya da otobüs bağlantılı ulaşıyor.

Yürütülen çalışmaların ardından, Tokat Belediyesi ile TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile Tokat'tan Sivas YHT güzergahında bulunan Yıldızeli İstasyonu'na gelen yolcular, buradan yüksek hızlı trenlerle seyahat edebilecek.

KOMBİNE TAŞIMACILIK YAPILACAK

Yeni hizmetle YHT istasyonu ile Tokat arasındaki seyahat, otobüslerle kombine taşımacılık şeklinde yapılacak. Yolcular, tren ve otobüs için aynı anda koltuk seçimi yapabilecek ve biletlerini tek bir sistem üzerinden alabilecek.

Otobüsler bağlantılı oldukları trenin gelişinden önce Yıldızeli İstasyonu'nda hazır bulunacak. Bilet satışları bugün itibarıyla başladı.

Öte yandan Ankara-Sivas YHT hattı 27 Nisan 2023'te işletmeye açılmıştı. Hattın İstanbul-Sivas bağlantısı ise 5 Mayıs 2024'te hizmet vermeye başladı. İstanbul-Sivas hattıyla bugüne kadar 1 milyon 600 bin yolcu seyahat etti.