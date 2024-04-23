Otobüs arıza yapan kamyona çarptı: 1 yaralı

Çorum’da otobüsün arıza yapan hafriyat kamyonuna çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametine seyir halinde olan Ramazan S. İdaresindeki 08 AY 080 plakalı Metro Turizm firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü, Nuh Günay yönetiminde arıza yaptığı için yol kenarında bekleyen 42 CJS 09 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan E.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.