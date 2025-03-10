Otobüs biletlerinde ‘Şeker Bayramı tarifesi’

Ekonomi Servisi

Şeker Bayramı arifesi olan 29 Mart Cumartesi gününün otobüs biletleri zamlı olarak satışa sunuldu. Sabah Gazetesi’ndeki habere göre, bu durum özellikle tatili kısıtlı olan kişiler tarafından büyük tepkiyle karşılanırken otobüs firmaları ise kendini, “Biz bilete zam yapmadık. Diğer günler yüzde 20-30 indirim uyguluyorduk. Bu indirimi kaldırıyoruz” diye savundu.

Zam yapılan rotalar arasında Antalya, İzmir, Aydın gibi tatil bölgeleri olduğu belirtildi. İstanbul-İzmir otobüs bileti 6 Mart Perşembe günü 849 liraya satılırken aynı bilet bir gün sonra bin 100 liradan satışa sunuldu.