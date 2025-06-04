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Otobüs bir anda alev aldı, yolcular panikle kaçtı

Ajans Haberleri
  • 04.06.2025 10:10
  • Giriş: 04.06.2025 10:10
  • Güncelleme: 04.06.2025 10:10
Kaynak: İHA
Otobüs bir anda alev aldı, yolcular panikle kaçtı

Erzurum’da hareket halindeki belediye otobüsü bir anda alev aldı, yolcular panikle kendilerini dışarı attı.
Erzurum’un Aziziye ilçesinde sefer halindeki belediye otobüsü henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çıkan yangınla panikleyen yolcular hızla kendilerini araçtan dışarı attı. Araçtan hızla uzaklaşan yolcuların korku dolu anları ve aracın alev alması yoldan geçen diğer sürücülerce cep telefonları ile kaydedildi. Bu arada bazı sürücüler yangın tüpleri ile yardıma gelerek söndürme çalışmalarına katıldı. Söndürülen yangında yaralanan olmazken, çıkış nedeni araştırılıyor.

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