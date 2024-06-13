Otobüs durağı vandalların hedefi oldu

Aydın’ın işlek caddelerinden olan İzmir Bulvarı üzerindeki otobüs durağının camları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.



Efeler ilçesi Aydın İzmir Karayolu üzerindeki otobüs durağının camları duyarsız vatandaşlar tarafından kırıldı.

Adeta tuzla buz olan cam sebebiyle durak kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşlar kamu malına zarar verilmesine tepki gösterdi. Gece saatlerinde yaşandığı tahmin edilen olayla ilgili vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.



Otobüs durağının camını kıran kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlatılırken olayla ilgili çevredeki vatandaşlar da duruma tepki gösterdi.