Otobüs durağında panik yaratmıştı: Şüpheli çanta boş çıktı

Isparta'da halk otobüsleri durağında unutulan çanta polisi alarma geçirdi. Fünyeyle patlatılan çanta boş çıktı.

Kaymakkapı Meydanı'nda halk otobüslerinin hareket merkezi olarak kullanılan duraklarda uzun süredir alınmayan çantadan şüphelenenler polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çanta çevresinde güvenlik önlemi alarak bomba imha ekibine haber verildi.

Özel kıyafet giyen bomba imha ekibi güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra şüpheli çantayı fünyeyle patlattı.

Çantanın boş olduğu ve herhangi bir patlayıcı olmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.