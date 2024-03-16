Otobüs durağında unutulan çantadan kıyafet çıktı

Kırşehir’de otobüs duraklarında unutulan çanta, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatılırken, çantadan kıyafet çıktı.

Edinilen bilgiye göre, iftar sonrası halkın yoğun olarak kullandığı Cacabey Meydanı’nda güvenliği sağlayan devriyeler tarafından sahipsiz bir çanta fark edildi.

Meydanda geniş güvenlik önlemi alan polis, yolu araç ve yaya trafiğine çift yönlü kapattı.

Alınan önlemlerin ardından özel kıyafetli bomba imha ekipleri tarafından uzaktan kontrollü şekilde patlatılan çantanın içerisinden kıyafet çıktı. İncelemelerin ardından yol tekrar açıldı.