Otobüs firmalarına 10 günde 1,21 milyon ceza

Ekonomi Servisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu otobüs firmalarına 10 günlük süre zarfında 1820 uyarı cezası ile birlikte 1 milyon 21 bin 726 liralık idari işlem uygulandığını açıkladı.

Uraloğlu, otobüs firmalarına yönelik denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada "Elektronik sistemlerden faydalanılarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarı ve kara yolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlarla ilgili denetimlerimiz sürüyor. 10 günlük süre zarfında 1820 uyarı cezası ile birlikte 1 milyon 21 bin 726 liralık idari işlem uygulandı. Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında denetim faaliyetleri devam edecek” ifadelerini kullandı.