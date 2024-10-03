Otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Çağlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. idaresindeki otomobil ile F.T. yönetimindeki otobüs çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ç. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.