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Otobüs ile otomobil çarpıştı : 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.02.2025 20:44
  • Giriş: 02.02.2025 20:44
  • Güncelleme: 02.02.2025 20:44
Kaynak: İHA
Otobüs ile otomobil çarpıştı : 1 yaralı

Elazığ’da halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 EB 929 plakalı halk otobüsü ile 23 LP 069 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

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