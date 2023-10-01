Otobüs kazasında ölen iki üniversite öğrencisi Çorum'da toprağa verildi
Kaynak: DHA
AMASYA’nın Merzifon ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Çorumlu iki üniversite öğrencisi toprağa verildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksek Okulu Posta Hizmetleri Programı öğrencisi Semanur Tahtakılıç (22) Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Gökdere Köyü’nde toprağa verildi.
Aynı kazada hayatını kaybeden Sabuncuoğlu Şerafettin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım Programı öğrencisi Hilal Çelebi de (18) Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Pancarlık Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.