Otobüs şoförü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı

Hatay’da trafikte yaşanan tartışma sonrası otobüs şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında yaşanan kavgayı yurttaşlar ayırdı.

Otobüs şoförünün bıçak çekerek araç sürücüsünün üzerine saldırdığı anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü aracında tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekti.

Araya giren yurttaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan 2 sürücü arasında yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, 2 taraf da bölgeden ayrıldı.