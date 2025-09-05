Otobüs şoförü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü darbetti
Recep BAĞDAT/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da belediye otobüsü şoförü E.K., trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü darp etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, salı günü Durucasu Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüsün şoförü E.K., trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen E.K., otomobil sürücüsüne defalarca yumruk attı. Otomobildeki annesinin gözü önünde darbedilen sürücü, kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin araya girmesiyle sürücü bölgeden uzaklaştırılırken, olay otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde otobüs şoförün E.K.'nin yumruk attığı anlar yer aldı.
Öte yandan kavgaya karışan E.K.'nın iş akdine son verildiği açıklandı. (DHA)
FOTOĞRAFLI