Otobüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Manavgat’ta meydana gelen kazada otobüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat S.’nin kullandığı 58 AFU 393 elektrikli bisiklet, Mevlüt Y.’nin kullandığı 07 C 74709 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.