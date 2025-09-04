Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Otobüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2025 17:03
  • Giriş: 04.09.2025 17:03
  • Güncelleme: 04.09.2025 17:03
Kaynak: İHA
Otobüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Manavgat’ta meydana gelen kazada otobüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat S.’nin kullandığı 58 AFU 393 elektrikli bisiklet, Mevlüt Y.’nin kullandığı 07 C 74709 plakalı otobüsle çarpıştı.
Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol