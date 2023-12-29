Otobüsle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzce Metek ışıklı kavşakta meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile motorlu kurye çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Düzce şehir merkezinden Bahçeşehir bölgesine gitmekte olan F. Ö. idaresindeki motosiklet ile aynı istikamete seyir halindeki S. A.’nın kullandığı 16 SV 939 plakalı yolcu otobüsü Metek ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, F. Ö.’yü Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.