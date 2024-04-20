Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Selim Tüzün hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta- Antalya kara yolunun Karacaören mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Isparta yönüne giden Volkan B. yönetimindeki 34 CYN 069 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Mehmet Selim Tüzün idaresindeki 03 FZ 096 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Selim Tüzün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı. Mehmet Selim Tüzün'ün Isparta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.