Otobüsler bayramın 3’ncü günü de ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesi şehir içi hizmet veren belediye otobüslerinin Ramazan Bayram’ının 3 günü de ücretsiz olduğunu duyurdu.



Şehir içi hizmet veren belediye otobüslerini Ramazan Bayram’ının ilk 2 günü ücretsiz yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, otobüslerin 3’ncü günü de ücretsiz olduğunu duyurdu. Denizlililerin daha rahat ve huzur içinde bir bayram tatili geçirebilmeleri için yapılan uygulama ile 12 Nisan 2024 Cuma günü de belediye otobüslerinden ücret alınmayacağı ifade edildi.