Otobüslerde bayram ve ara tatil yoğunluğu: Ek biletler satışa sunulacak

Bayramın okulların ara tatiline denk gelmesi ve havaların ısınması dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik başladı.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Mustafa Yıldırım, otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini aktaran Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını söyledi.

12 BİN EK BİLET HAZIRLIĞI

Yıldırım, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ara tatilinin bayrama denk gelmesi ve havaların ısınması nedeniyle tatil süresinin 9 güne çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri de kullanma izni verilmesiyle, 14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs bileti de satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece tatil süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz."

HAREKETLİLİK BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI

Yıldırım, özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını, aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin de bulunduğunu dile getirerek, "Bu bayram Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz. Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik bugün itibarıyla başladı. Bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken, diğer günlerde yoğunluk var" ifadelerini kullandı.