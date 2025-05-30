Otobüslerde bayram yoğunluğu: Biletlerin yüzde 100'e yakını tükendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yazın başlangıcı ve bayramın gelişinin iç hareketliliği ciddi oranda artıracağını belirterek, "Otobüs biletlerinin şu anda yüzde 100'e yakını tükendi. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına birçok firma ek seferler üzerinde çalışıyor, ek seferlere de ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz" dedi.

Aynı zamanda Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı da olan Yıldırım, yaklaşan bayram öncesi otobüs seferlerindeki son durumu ve ek seferlere ilişkin bilgileri paylaştı.

Yıldırım, bayramın yaz tatili başlangıcına gelmesinin hareketliliği artırdığını belirterek, "Bu hafta otobüslerde doluluk oranları yüzde 100'lere yaklaştı. Ulaştırma Bakanlığı ile yaptığımız görüşme sonrası D2 belgeli turizm taşıtlarının ek sefer düzenlemesi için bakanlıktan bir açıklama bekliyorduk. O açıklamada geldi. 30 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında ek seferler düzenlenecek" dedi.

EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Taleplerini karşılamaya çalışacaklarını vurgulayan Yıldırım, ek seferlerin bu bayramda da yapılacağını söyledi.

Yıldırım, kısa mesafelerde yoğunlukların şimdiden artmaya başladığına dikkati çekerek, "Yazın başlangıcı, bayramın gelişi hareketliliği ciddi oranda artıracak. Otobüs biletlerinin şu anda yüzde 100'e yakını tükendi. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına birçok firma ek seferler üzerinde çalışıyor, ek seferlere de ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz. Ancak geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da bunun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.