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Otobüste çocuk döven kişiye müdahale edildi

Antalya’da toplu taşıma otobüsünde, bir yolcu, yanındaki çocuğu döven bir erkeğe müdahale etti.

Güncel
  • 07.11.2024 13:22
  • Giriş: 07.11.2024 13:22
  • Güncelleme: 07.11.2024 13:23
Kaynak: DHA

Antalya'da 'VS18' hat numaralı toplu taşıma otobüsünde bir yolcunun yanındaki çocuğu dövmesine, diğer yolcular tepki gösterdi.

Araya girenler, erkek yolcuya engel olmaya çalışınca tartışma büyüdü. Bu sırada yolculardan biri, çocuğu döven yolcunun üzerine atlayıp yumruklamaya başladı.

Otobüsteki yolculardan bazıları panikle araçtan inerken, bir kadının “Biriniz yardım etsenize” sözleri sonrası diğer yolcular, yumruk yumruğa kavga eden 2 kişiyi ayırmaya çalıştı.

Araya girenlerin çabasıyla taraflar güçlükle ayrıldı. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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