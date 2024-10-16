Otobüste seyahat eden şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste yolculuk yapan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 7 adet peçeteye emdirilmiş amfetamin ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Türkeli ilçesinde durdurulan otobüste yolculuk yapan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 7 adet peçeteye emdirilmiş amfetamin isimli uyuşturucu madde ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olay ile ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.