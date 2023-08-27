Otobüste seyahat ederken uyuşturucu ile yakalandılar

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti sırasında seyahat firmalarının otobüslerinde yolculuk eden 6 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde farklı tarihlerde uyuşturucu madde köpekleri eşliğinde yol emniyet ve kontrol faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri seyahat firmalarının otobüslerinde aramalar gerçekleştirdi.

Aramalarda otobüslerde yolculuk eden 6 şüpheli şahsın üzerinden 19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.