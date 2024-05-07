Otobüsten bin 500 adet kaçak güneş gözlüğü çıktı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Güney Jandarma Kontrol Noktası’nda durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada, bin 500 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda doğu illerinden Antalya’ya gelen bir yolcu otobüsü, Güney Jandarma Kontrol Noktası’nda durduruldu. Otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramalarda çeşitli markalara ait bin 500 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya il Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekti.