Otobüsü sıkıştıran 2 otomobil sürücüne toplam 24 bin TL ceza

ANKARA, (DHA)- JANDARMA Genel Komutanlığı, Bolu-Ankara otoyolunda seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünü sıkıştıran iki otomobil sürücüsüne toplam 24 bin 886 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Bolu-Ankara otoyolunda seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünü sıkıştıran iki otomobil sürücüsü M.S.A. ve S.A., otoyol jandarması tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu tespit edildi. Otomobil sürücülerine toplam 24 bin 886 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 2 sürücü hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA: 112'YE BİLDİRİN, GEREĞİNİ YAPALIM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Jandarma Genel Komutanlığı'nın olayla ilgili paylaşımını alıntılayarak değerlendirmede bulundu. Yerlikaya, "Trafikteki can kayıplarımızı en aza indirmek için topyekun bir mücadele verirken; insanlıktan uzak bu tür tavır ve davranışlar asla kabul edilemez. Bu tür araç kullananları ve trafik güvenliğini hiçe sayanları gördüğünüzde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı. (DHA)

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