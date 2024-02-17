Otobüsün altında kalan engelli vatandaş hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu’da yoldan geçerken halk otobüsünün altında kalan 62 yaşındaki engelli vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Ali Osman Çelebi Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Yoldan geçen 62 yaşındaki Mustafa Gündoğdu, M.E. idaresindeki şehir içi halk otobüsünün altında kaldı.

Ağır yaralanan yaya Gündoğdu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gündoğdu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.